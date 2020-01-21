Два человека погибли в тройном столкновении

Фото: dp.dsns.gov.ua

Вечером 20 января на улице Маршала Малиновского в Днепре произошло тройное смертельное столкновение Opel Omega, Daewoo Lanos и Daewoo Sens.

Погибли 40-летний водитель автомобиля Opel Omega и его 32-летняя пассажирка, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

По предварительной информации, водитель Opel не справился с управлением на скользкой дороге. Во время обгона по встречной полосе влетел в лоб в Daewoo Lanos. Задело и третий автомобиль.

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"Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали конструкции автомобиля Opel Omega и изъяли тела погибших. С проезжей части дороги смыто топливо", - говорится в сообщении.

Также пострадал 31-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos, его госпитализировали в городскую больницу № 6 города Днепр.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

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