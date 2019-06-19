Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко

Дарью Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме на территории частного дома в Ивановке Одесской области. Фото - Обозреватель

Полицейские задержали 22-летнего Николая Тарасова из поселка Ивановка Одесской области. Его подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Он нигде не работает и не учится, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Мужчина не учится и не работает. Все дни проводит за компьютером. Иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", - рассказал Аброськин, передает "Обозреватель".

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Во время допроса подозреваемый рассказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Тогда бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки только что вытащили из выгребной ямы. Ребенок полностью раздет.

"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была сделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", - рассказал Аброськин.

Дарью Лукьяненко нашли вечером 19 июня на территории частного дома. Именно у этого двора у нее выключился телефон, в этом же районе теряли след собаки. Девочку искали неделю. Она исчезла по дороге в школу, где должна была с коллективом репетировать танцевальный номер. Была ли девочка изнасилована и от чего умерла - установит экспертиза. В первые дни поисков соседка подозреваемого указала, что именно он слышал крик девочки.