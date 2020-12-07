Дул в драгер 20 раз: по городу гонял пьяный водитель на микроавтобусе

Мужчина 20 раз дул в Драгер Фото: dyvys.info

В Киеве пьяный водитель гонял по городу на микроавтобусе.

Мужчина 20 раз дул в Драгер, сообщил Киев Оперативный.

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"С улицы Полярной, 7, на линию 102 позвонили люди и сообщили о том, что пьяный человек носится по улице на микроавтобусе Volkswagen (AA1560ME). За несколько минут автомобиль был остановлен", - говорится в сообщении.

Мужчина вел себя довольно странно и имел признаки опьянения.

Около 20 раз пытался пройти тест на драгера. Ему это так и не удалось, и его повезли к врачу-наркологу, который должен определить состояние водителя.

В Ровно пьяный водитель несколько раз пытался подуть в драгер, потом откусил от него трубку и еще хотел дать патрульным взятку. Драгер показал 2,41 промилле алкоголя в крови мужчины. А это в 11 раз превышает допустимую норму.