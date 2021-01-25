"Духовная акушерка" не спасла: женщина умерла после домашних родов

Новорожденный мальчик жив, и с ним все хорошо Фото: pixabay.com

В Ровно от кровопотери умерла роженица. Женщина рожала дома.

Трагедия произошла 23 января. Роженицу в тяжелом состоянии на скорой привезли в роддом на улице Медицинской, пишет "Ровно Юниан". Спасти ее не удалось.

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Известно, что женщина, которая уже имеет ребенка, решила второго родить дома. Она заранее договорилась с так называемой "духовной акушеркой". Родив мальчика, весом более 4,5 кг, женщина потеряла сознание, и родственники вызвали бригаду скорой.

Как рассказала главный врач КНП "Родильный дом" РМР Светлана Муравская, роженица более трех часов после рождения ребенка истекала кровью, а "духовная акушерка" не принимала никаких мер.

Отмечается, что новорожденный мальчик жив, и с ним все хорошо. Его вес 4 кг 570 граммов. Ребенок находится под наблюдением врачей в городском роддоме.

В Харьковской области после родов умерла роженица. Женщина рожала дома.