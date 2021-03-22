 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 279
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 234
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 756
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1044
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2376
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1098
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 558
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1179
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
3
3
4
5
У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы
У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы
ДТП в Польше: что известно о причинах
ДТП в Польше: что известно о причинах
Из реки вытащили тела двух братьев, которых искали более 2 месяцев
Из реки вытащили тела двух братьев, которых искали более 2 месяцев
Километровая очередь образовалась возле Covid-лаборатории
Километровая очередь образовалась возле Covid-лаборатории
Криминальный авторитет украл наградной пистолет у полицейского
Криминальный авторитет украл наградной пистолет у полицейского
Видео
Все видео
Сколько подростков совершили самоубийство в прошлом году - назвали печальную цифру
Сколько подростков совершили самоубийство в прошлом году - назвали печальную цифру
Очередной курьер на мопеде устроил "голливудские" гонки с полицией
Очередной курьер на мопеде устроил "голливудские" гонки с полицией
ДТП с украинским автобусом в Польше: появилось видео с места аварии
ДТП с украинским автобусом в Польше: появилось видео с места аварии
Конца не видно: огромная очередь образовалась на трамвайной остановке
Конца не видно: огромная очередь образовалась на трамвайной остановке
Мужчина на детской площадке жестоко избил 9-летнего мальчика
Мужчина на детской площадке жестоко избил 9-летнего мальчика
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1098
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 477
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 828
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 252
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1179
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 747
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 21:56

ДТП в Польше: что известно о причинах
3

  Комментировать

Водителями автобуса Вроцлав-Черновцы, который разбился в Польше, были родственники - 23-летний и 51-летний. На момент аварии автобусом управлял младший, был трезв, по данным полиции. Старший - отдыхал.

Самый сильный удар от столкновения с отбойником пришелся на кабину автобуса. Второй водитель погиб, рассказала Анна Длугон с тамошней полиции.

"Второй водитель в момент столкновения отдыхал. Когда приехала "скорая", мужчина еще был жив. Его пытались реанимировать, но бесполезно", - рассказала Длугон.

На юге Польши разбился автобус с украинцами. Один человек погиб, еще 5 травмированы
Фото: podkarpacka.policja.gov.pl
На юге Польши разбился автобус с украинцами. Один человек погиб, еще 5 травмированы
На юге Польши разбился автобус с украинцами. Один человек погиб, еще 5 травмированы

Польская прокуратура говорит о двух возможных причинах аварии: неисправность автобуса или невнимательность водителя. Тяжелыми также были погодные условия - шел мокрый снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП с украинским автобусом в Польше: появилось видео с места аварии

Место трагедии многие в Польше уже называют "проклятым". Здесь 5 марта разбился другой украинский автобус. Тогда погибли 5 украинцев, десятки попали в больницы.

"То, что произошло, нам кажется невозможным. Ведь именно на этом месте две недели назад случилась такая же авария, тоже украинского автобуса. Я хотела бы выразить соболезнования семье погибшего. Это - трагедия, которую мы переживаем вместе с украинцами. После первой аварии мы проверили этот отрезок автострады - все знаки, разметки, и пришли к выводу, что там все правильно", - сказала воевода Подкарпатского воеводства Ева Лениарт.

Местные власти обещают, что уже на этой неделе установят дополнительные предупредительные знаки, которые будут информировать водителей о приближении к опасному пути.

Уцелевшего водителя допросят завтра. Он и еще 4 пассажиров находятся в больницах. Имеют переломы конечностей, травмы головы. У одной женщины перелом позвоночника.

Украинский автобус сообщением Вроцлав-Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. Почти на том же месте в начале марта в подобной ДТП погибли 5 украинцев. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что 5 пострадавших были перевезены в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Одна украинка в тяжелом состоянии. 74-летнюю женщину перевезут из Перемышля в Жешув, где должны прооперировать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ДТП в Польше: что известно о причинах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы

Самое читаемое
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 42662
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 40477
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 28422
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6741
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 4590
Происшествия
У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы
У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы
5
 Просмотров: 1161
В киевском парке трое детей провалились под лед
В киевском парке трое детей провалились под лед Просмотров: 153
Снежная лавина обрушилась на туристов: погиб ребенок
Снежная лавина обрушилась на туристов: погиб ребенок Просмотров: 162
В метро полицейский откачал мужчину с помощью дефибриллятора
В метро полицейский откачал мужчину с помощью дефибриллятора Просмотров: 153
Сколько подростков совершили самоубийство в прошлом году - назвали печальную цифру
Сколько подростков совершили самоубийство в прошлом году - назвали печальную цифру
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
3
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Голосов: 15
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть