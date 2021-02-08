ДТП в Одессе: пьяный водитель разбил 7 машин

Водитель пытался обогнать автомобиль, не учитывая дорожную обстановку. Фото: Нацполиция

В Одессе на поселке Котовского пьяный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. В результате повреждения получили семь автомобилей.

Об этом сообщает "Думская".

Авария произошла в результате того, что Mitsubishi врезался лоб в лоб с автомобилем Skoda. От удара авто отлетело на припаркованные машины. Повреждения получили еще пять машин - Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трое военных оказались под колесами легковушки: кадры аварии

Издание пишет, что в патрульной полиции сказали, что в крови водителя Mitsubishi обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Он пытался обогнать авто, не учитывая дорожную обстановку. Пострадавших людей в результате ДТП нет.

В Тернополькой области в результате столкновения легковушки и мини-автобуса травмированы 7 человек.