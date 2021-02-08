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понедельник, 08 февраля 2021 01:54

ДТП в Одессе: пьяный водитель разбил 7 машин

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ДТП в Одессе: пьяный водитель разбил 7 машин
Водитель пытался обогнать автомобиль, не учитывая дорожную обстановку. Фото: Нацполиция

В Одессе на поселке Котовского пьяный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. В результате повреждения получили семь автомобилей.

Об этом сообщает "Думская".

Авария произошла в результате того, что Mitsubishi врезался лоб в лоб с автомобилем Skoda. От удара авто отлетело на припаркованные машины. Повреждения получили еще пять машин - Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.

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Издание пишет, что в патрульной полиции сказали, что в крови водителя Mitsubishi обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Он пытался обогнать авто, не учитывая дорожную обстановку. Пострадавших людей в результате ДТП нет.

В Тернополькой области в результате столкновения легковушки и мини-автобуса травмированы 7 человек.

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