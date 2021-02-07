Сразу 7 травмированных: показали впечатляющую аварию

Авария на снежной дороге травмировала 7 человек. Фото: tp.npu.gov.ua

От столкновения легковушки и мини-автобуса травмированы 7 человек. Это произошло в Тернопольской области на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь возле села Зеленый.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Седьмого февраля около 7:20 не разминулись 2 автомобиля. Водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучач, не справился с управлением и автомобиль выбросило на полосу встречного движения. Он врезался во встречный мини-бус марки Peugeot Expert.

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На момент аварии в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров среди которых двое несовершеннолетних, а в другом авто два человека.

В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а тринадцатилетний парень - черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницу.

Предварительная причина ДТП - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

6 февраля в 2:05 на железной дороге возле станции Воскобойня в Днепропетровской области произошла авария. Сошли с рельсов 8 из 57 вагонов грузового поезда ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел. Возникла задержка движения пассажирских поездов в обоих направлениях с момента возникновения аварии, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.