ДТП в Харьковской области: погибла пенсионерка, ребенка госпитализировали

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кутузовка 5 сентября в 12:46. Фото: Нацполиция

В Харьковской области в результате столкновения автомобилей погиб 73-летняя женщина и пострадал 14-летняя девочка. Об этом сообщает областная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кутузовка 5 сентября в 12:46. Полицейские установили, что водитель автомобиля BYD, двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с Hyundai, который двигался во встречном направлении.

"На месте происшествия погибла 73-летняя женщина - пассажир автомобиля Hyundai. Еще одна пассажирка указанной машины - 14 летняя девочка, доставлена ​​в больницу", - говорится в сообщении.

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Информация о ДТП зарегистрировано в Едином учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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