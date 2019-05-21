ДТП в Харькове: прокуратура возобновила дело против экспертов

Харьковская местная прокуратура №1 возобновила расследование уголовного производства в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства аварии на Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Об этом сообщил Сергей Перепелица, адвокат Дронова. И выложил в сети скан соответствующего постановления прокуратуры.
"Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд", - написал адвокат.
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По его словам, дело направлено в ГУНП в Харьковской области.
В то же время Перепелица не уверен, что экспертов, подозреваемых в нарушении закона, накажут.
После ознакомления сторон процесса с материалами дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП поступило в апелляционный суд. Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов.
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