ДТП в Харькове: прокуратура возобновила дело против экспертов

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014 года глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014 года глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 27
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 3276
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1314
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1701
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3421
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6651
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66884
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1197
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2475
Фото
Все фото
5
8
8
6
5
После ливня во Львове улицы &quot;ушли под воду&quot;
После ливня во Львове улицы "ушли под воду"
Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо
Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо
На автозаправке взорвалась цистерна
На автозаправке взорвалась цистерна
В частном доме хранили арсенал оружия и боеприпасов
В частном доме хранили арсенал оружия и боеприпасов
Инспектора ГФС поймали на взятке
Инспектора ГФС поймали на взятке
Видео
Все видео
Материлась и билась ногами: пьяная женщина устроила дебош в самолете
Материлась и билась ногами: пьяная женщина устроила дебош в самолете
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 45
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 513
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 990
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1863
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 549
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 07:51

ДТП в Харькове: прокуратура возобновила дело против экспертов

  Комментировать

Харьковская местная прокуратура №1 возобновила расследование уголовного производства в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства аварии на Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Об этом сообщил Сергей Перепелица, адвокат Дронова. И выложил в сети скан соответствующего постановления прокуратуры.

"Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд", - написал адвокат.

Автор: www.facebook.com/Сергей Перепелица
  Прокуратура возобновила дело против экспертов
Прокуратура возобновила дело против экспертов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в Харькове: адвокаты оценили новую позицию Зайцевой

По его словам, дело направлено в ГУНП в Харьковской области.

В то же время Перепелица не уверен, что экспертов, подозреваемых в нарушении закона, накажут.

После ознакомления сторон процесса с материалами дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в смертельном ДТП поступило в апелляционный суд. Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ДТП в Харькове: прокуратура возобновила дело против экспертов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Огромные часы остановились из-за жары

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 90143
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 52743
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль Просмотров: 23167
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 5 Просмотров: 21834
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции 1 Просмотров: 17988
Происшествия
В масштабной аварии погиб иностранец
В масштабной аварии погиб иностранец Просмотров: 684
После ливня во Львове улицы "ушли под воду"
После ливня во Львове улицы "ушли под воду"
5
 1 Просмотров: 6498
Назвали трассу, на которой украинцы чаще всего попадают в ДТП
Назвали трассу, на которой украинцы чаще всего попадают в ДТП Просмотров: 2277
Полицейский на отдыхе задержал вооруженного преступника, ограбившего детей
Полицейский на отдыхе задержал вооруженного преступника, ограбившего детей
 Просмотров: 612
Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо
Прикарпатья засыпало градом размером с куриное яйцо
8
 Просмотров: 1476
Больше всего комментируют
10
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
10
Зеленский распускает Раду
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 668
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua