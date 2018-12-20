ДТП в Харькове: к делу приобщили важную экспертизу

К делу о масштабной аварии на ул. Сумской в ​​Харькове суд приобщил автотехническая экспертиза. Фото - newsroom.kh.ua

К делу о масштабной аварии на улице Сумской в ​​Харькове суд приобщил автотехническую экспертизу. Она была проведена в Днепропетровском научно-исследовательском институте судебных эксперты по заявлению Сергея Перепелицы, адвоката водителя Volkswagen Геннадия Дронова.Такое решение вынес судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрас во время заседания 20 декабря.

"Я могу рассказать несколько ключевых моментов - кроме величин, которые необходимо было установить. Первое - это установление средней скорости автомобиля Lexus. Скорость была установлена ​​106 километров в час. Дальше - расстояние, на котором был автомобиль Lexus от автомобиля Volkswagen в момент начала движения автомобиля Volkswagen: около 120 метров. И третий момент - то, что водитель автомобиля Lexus мог остановить свой автомобиль на стоп-линии своей, до перекрестка в случае, если бы двигался с установленной скоростью. То есть избежать дорожно-транспортного происшествия путем нажатия на тормоза было возможно", - сказал адвокат.

По мнению Перепелицы, выводы экспертизы указывают на то, что доказательства, которые положены в основу обвинения, "есть не совсем объективными".

"Оценка этих доказательств будет дана судом в совещательной комнате при принятии судебного решения", - сказал судья Виктор Попрас.

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Вместе с тем, эксперт Юлия Носатенко озвучила причины, по которым в ходе изучения видеозаписи и скриншотов не удалось установить скорость автомобиля Lexus. По ее словам, уровень закругления и угол камеры определяла комиссия экспертов. Сама Носатенко занималась только исследованием записей с камер видеонаблюдения и выбором скриншота.

"Мы не смогли установить скорость Lexus, потому что кадры с его кузовом были слишком размыты", - заявила Носатенко.

Чтобы все стороны могли ознакомиться с результатами экспертизы, которую приобщили к делу, суд объявил перерыв до 8 января.

В деле масштабной аварии в Харькове провели еще одну экспертизу. Ее назначили по ходатайству защиты Дронова. Она определяет границы перекрестка, где должен был остановиться Volkswagen. Экспертизу провели специалисты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Николая Бокариуса.