ДТП в Харькове: адвокаты оценили новую позицию Зайцевой

Фигурантка резонансного ДТП Елена Зайцева просит изменить приговор. Фото - Politeka

Фигурантка ДТП с 6 погибшими в Харькове Елена Зайцева попросила в Апелляционном суде изменить приговор на 5 лет лишения свободы, но с отбыванием срока условно. При этом Зайцева по гражданским искам просит применить частичный порядок взыскания вместо солидарного: 30% - ей. А 70% суммы положить на второго участника аварии Геннадия Дронова.

Условный срок могут допустить только с согласия потерпевших, говорит адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Позиция Зайцевой кардинально изменилась. Ведь сначала она признавала свою вину, сказала, что примет любое наказание и будет считать его справедливым", - отметила адвокат, передает "Сегодня".

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При этом семьи погибших и пострадавшие в аварии не верят в искренность Зайцевой. И называют ее действия лицемерными.

"В деле не поставлена ​​точка. Для потерпевших это очень трудно и добавляет моральных страданий и боли. Для меня абсурдно с ее стороны обжалование, поскольку никакое наказание, кроме максимального, справедливым здесь быть не может", - отметил еще один адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь.

Стало известно, что осужденная на 10 лет за масштабную аварию в Харькове Елена Зайцева будет обжаловать в апелляции. Ей не поняла степень ее вины и за какие именно действия получила 10 лет, не понятно, на какой сигнал светофора она выехала на перекресток, - желтый или красный. Также она уверена, что заканчивала проезд перекрестка, как того требуют правила дорожного движения, а именно - не прибегая к экстренному торможению, двигалась дальше для сохранения безопасности дорожного движения.