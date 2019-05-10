ДТП в Харькове: адвокаты оценили новую позицию Зайцевой

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1287
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4169
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 945
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2367
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3249
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5589
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1881
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2043
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3285
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5483
Фото
Все фото
8
5
6
6
4
&quot;Сыночек, не надо&quot;: мужчина выбросил мать с балкона
"Сыночек, не надо": мужчина выбросил мать с балкона
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
В аварии пострадали дети пьяного водителя
В аварии пострадали дети пьяного водителя
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
Горела цистерна с ядохимикатами
Горела цистерна с ядохимикатами
Видео
Все видео
Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками
Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
В черкасской колонии голодают заключенные
В черкасской колонии голодают заключенные
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Задержали предполагаемого убийцу беременной женщины
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 2970
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1260
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1377
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3204
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3330
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 531
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 09:58

ДТП в Харькове: адвокаты оценили новую позицию Зайцевой

  Комментировать
ДТП в Харькове: адвокаты оценили новую позицию Зайцевой
Фигурантка резонансного ДТП Елена Зайцева просит изменить приговор. Фото - Politeka

Фигурантка ДТП с 6 погибшими в Харькове Елена Зайцева попросила в Апелляционном суде изменить приговор на 5 лет лишения свободы, но с отбыванием срока условно. При этом Зайцева по гражданским искам просит применить частичный порядок взыскания вместо солидарного: 30% - ей. А 70% суммы положить на второго участника аварии Геннадия Дронова.

Условный срок могут допустить только с согласия потерпевших, говорит адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Позиция Зайцевой кардинально изменилась. Ведь сначала она признавала свою вину, сказала, что примет любое наказание и будет считать его справедливым", - отметила адвокат, передает "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Зайцевой-Дронова получило продолжение

При этом семьи погибших и пострадавшие в аварии не верят в искренность Зайцевой. И называют ее действия лицемерными.

"В деле не поставлена ​​точка. Для потерпевших это очень трудно и добавляет моральных страданий и боли. Для меня абсурдно с ее стороны обжалование, поскольку никакое наказание, кроме максимального, справедливым здесь быть не может", - отметил еще один адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь.

Стало известно, что осужденная на 10 лет за масштабную аварию в Харькове Елена Зайцева будет обжаловать в апелляции. Ей не поняла степень ее вины и за какие именно действия получила 10 лет, не понятно, на какой сигнал светофора она выехала на перекресток, - желтый или красный. Также она уверена, что заканчивала проезд перекрестка, как того требуют правила дорожного движения, а именно - не прибегая к экстренному торможению, двигалась дальше для сохранения безопасности дорожного движения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ДТП в Харькове: адвокаты оценили новую позицию Зайцевой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 3 Просмотров: 230604
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 105520
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 25969
Тина Кароль озадачила фанов новым фото
Тина Кароль озадачила фанов новым фото Просмотров: 15346
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
28
 Просмотров: 13231
Происшествия
"Действия заключенных подтвердить видеокамера" - правозащитник о бунте в колонии
"Действия заключенных подтвердить видеокамера" - правозащитник о бунте в колонии
"Сыночек, не надо": мужчина выбросил мать с балкона
"Сыночек, не надо": мужчина выбросил мать с балкона
8
 Просмотров: 450
В лондонской мечети произошла перестрелка
В лондонской мечети произошла перестрелка Просмотров: 225
В море сломался корабль с 340 пассажирами на борту
В море сломался корабль с 340 пассажирами на борту Просмотров: 1206
Мужчину убили во время драки
Мужчину убили во время драки Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
5
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
4
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
3
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Голосов: 68
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua