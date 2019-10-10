ДТП в центре Киева: мать успела оттолкнуть ребенка

В Киеве водитель сбил на переходе женщину, которая шла с ребенком. Фото - facebook.com/KyivOperativ

9 октября в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской произошла авария на пешеходном переходе.

Женщина-водитель на внедорожнике Mazda сбила женщину. Мать чудом успела оттолкнуть ребенка, сообщает "Киев Оперативный".

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"Дама на Mazda, поворачивая с Липской, не заметила женщину с ребенком, которые переходили дорогу. К сожалению, хотя женщина успела оттолкнуть ребенка, избежать аварии не удалось. Mazda задела мать и та упала", - говорится в сообщении.

Медики диагностировали у потерпевшей перелом ноги.

В Киеве на улице Кондратюка водитель Peugeot не заметил дорожных знаков, предупреждающих о ремонте и конец дороги. Таксист въехал в бетонные блоки, машина перевернулась и еще несколько метров проехала на крыше.