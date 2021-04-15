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четверг, 15 апреля 2021 21:58

ДТП украинских автобусов в Польше: рассказали о состоянии пострадавших

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ДТП украинских автобусов в Польше: рассказали о состоянии пострадавших
В Польше выписали украинок, которые были в тяжелом состоянии после аварии. Фото: Укринформ

В Польше выписали из больниц двух украинок, которые попали в ДТП и находились в тяжелом состоянии.

Как отмечается, женщины пострадали в авариях украинских автобусов 6 и 22 марта. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Укринформ.

"Обе гражданки Украины уже выписали из больницы", - сказал он.

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28-летняя пострадавшая сейчас проходит реабилитацию возле Варшавы. 74-летняя женщина, которая пострадала в ДТП 22 марта, вернулась в Вроцлав к своей семье.

Украинский автобус сообщением Вроцлав-Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. В салоне были 8 пассажиров и 2 водителя. Один из них погиб. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что 5 пострадавших перевезли в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Одна украинка в тяжелом состоянии.

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15
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