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вторник, 30 ноября 2021 14:57

ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело

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ДТП со скандальным нардепом Юрченко: суд закрыл дело
Суд оправдал нардепа Александра Юрченко, подозреваемого в совершении ДТП под наркотиками. Фото: facebook.com/yurchenko211

Галицкий районный суд Львова оправдал нардепа Александра Юрченко, подозреваемого в совершении ДТП.

Суд признал, что он управлял автомобилем трезвым, а не в состоянии наркотического опьянения. Об этом народный избранник написал в Facebook, опубликовав судебное постановление.

"Вместе с постановлением суда публикую видео, где правоохранители пытаются меня спровоцировать. И обсуждают возможность, как подставить народного депутата. Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать, и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло, значит, кому-то это было выгодно", - написал Юрченко.

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Суд решил, что тест проводили с многочисленными нарушениями. И такого теста нет в списке разрешенных для подобной проверки. Поэтому результат анализа суд признал недействительным.

Суд решил, что в действиях депутата нет состава административного правонарушения. Дело против Юрченко закрыли.

Народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП, находясь под действием наркотиков 8 июля во Львове.

Нардеп на синем Mustang выезжал задним ходом с парковки и врезался в другой автомобиль, который стоял в пробке.

Депутат пытался скрыться с места ДТП, но не смог, потому что дорога была заблокирована другими автомобилями. В полиции тогда подтвердили, что Юрченко находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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