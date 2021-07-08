Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang

Народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП, находясь под действием наркотиков.

Это случилось 8 июля во Львове, сообщает ТСН.

Нардеп на синем Mustang выезжал задним ходом с парковки и врезался в другое авто, которое стояло в пробке.

Депутат пытался скрыться с места ДТП, но не смог из-за того, что дорога была заблокирована другими автомобилями.

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Водитель иномарки, в которую врезался Юрченко, начал снимать нарушителя на видео. Юрченко бросился на него с кулаками и вырвал телефон. Прохожие оттеснили нардепа и вызвали патрульных. Его заподозрили в употреблении наркотиков. Позже это подтвердил и тест.

Автор: t.me/kievmap Результаты экспресс-теста на наркотики нардепа Александра Юрченко

Нардеп Александр Юрченко не первый раз попадает в скандальную ситуацию. 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. В НАБУ подготовили проект подозрения "слуге", но не могли его вручить без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова все-таки подписала подозрение. 21 сентября Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии "слуга" вышел под залог.