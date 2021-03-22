ДТП с украинским автобусом в Польше: появилось видео с места аварии

На юге Польши разбился автобус с украинцами. Один человек погиб, еще 5 травмированы. Фото: tvn24.pl

Автобус с украинцами, который в Польше попал в ДТП, направлялся в сторону украинской границы.

Авария могла произойти из-за плохой погоды. Окончательную причину еще устанавливают. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Наш консул работает в Ярославе в полиции. Также он общается с 4 нашими гражданами, которых отправляют в Украину. Пока следствие продолжается. Предварительной причиной аварии стала скользкая дорога", - пояснил Василий Павлюк.

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Автобус пробил ограждение на автостраде и упал в канаву. От удара практически снесло кабину. Это видно на видео, которое опубликовала главная инспекция автомобильного транспорта Польши.

Украинский автобус сообщением Вроцлав-Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. Почти на том же месте в начале марта в подобной ДТП погибли 5 украинцев. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что 5 пострадавших были перевезены в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Одна украинка в тяжелом состоянии. 74-летнюю женщину перевезут из Перемышля в Жешув, где должны прооперировать.