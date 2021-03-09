ДТП с украинцами в ​​Польше: известно имя одного из погибших

В ДТП с украинским автобусом в Польше разбился 52-летний Альбер Кудин из Шепетовки Хмельницкой области. Он - один из 5 погибших.

Мужчина возвращался домой с заработков, рассказала Gazeta.ua знакомая семьи Татьяна Холодова.

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Накануне мужчину опознал родственник, проживающий в Польше, по словам жены Ларисы.

Друзья семьи объявили сбор средств, чтобы доставить тело мужчины домой.

Авария произошла около 23:50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали, в том числе 2 вертолетами, в 6 больниц.