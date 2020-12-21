ДТП с участием пьяной предпринимателя: что известно о водителе и состояние 5-летней потерпевшей

В Луцке пьяная предприниматель устроила масштабную аварию. Пострадали 5-летняя девочка и женщина Фото: visnyk.lutsk.ua

5-летняя девочка, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии в Луцке на проспекте Возрождения, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ее должны перевести из реанимации в отделение нейрохирургии, рассказал заместитель генерального директора КП "Волынское областное детское территориальное медицинское объединение" по хирургической работе Игорь Дородных.

"Ребенок в сознании. В аварии получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей основания черепа. Эти травмы однозначно скажутся на здоровье ребенка в будущем. Это тяжелые травмы", - рассказал Игорь Дородных.

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Виновница аварии, по предварительным данным, местная предпринимательница 32-летняя Инна Вильчинская. Она раньше попадала в поле зрения СМИ из-за скандала с работниками в собственном магазине "Бруклин". Женщину обвиняли в том, что она неофициально нанимала работников, они работали по 15 часов. А потом заявляла, что в магазине недостача и не платила заработанных денег.

ДТП с участием Audi Q5, такси Chevrolet Aveo и Renault Megane произошло поздно вечером 19 декабря на проспекте Возрождения в Луцке. Предварительно полиция установила, что 32-летняя водитель Audi Q5 допустила столкновение с Chevrolet Aveo, который отбросило на полосу встречного движения, а дальше въехала в Renault Megane. По словам свидетелей аварии, водитель Audi находилась в состоянии алкогольного опьянения. В полиции говорят, что отобрали необходимые образцы в наркодиспансере, результат исследования обещают обнародовать сегодня, 21 декабря. Медики госпитализировали в больницу 5-летнюю пассажирку такси с тяжелыми травмами. Также в больнице находится пассажирка Audi Q5.