ДТП с участием Кулебы: сделали важное заявление о работе светофора

На перекрестке, где в ДТП разбился уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, уже изменили работу светофора. Фото - скриншот

На перекрестке между Чабанами и Гатным под Киевом, где в ДТП разбился уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, уже изменили работу светофора.

Также установили дополнительные предупредительные дорожные знаки и даже изменили дорожную разметку, об этом сообщил Юрий Коваль с подрядной организации, которая обслуживает данный светофор.

"Мы уже отрегулировали работу светофора. Установили около 10 предупредительных знаков, чтобы водителям было понятно, по каким полосах идет движение автомобилей. Ранее они двигались по крайней левой полосе прямо и налево, а сейчас - только налево. Это создавало опасность для тех, кто выезжал со вторичных дорог - Гатное и Чабаны ", - рассказал Коваль, передает "Сегодня".

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Добавил, что светофор в Чабанах уже работает в более безопасном режиме со вчерашнего дня. До резонансного ДТП он тоже работал нормально, но в другом режиме.

"Он пропускал больше транспорта в направлении трассы Одесса - Киев и это было в приоритете, а выезды из вторичных направлений не были в приоритете. Теперь работа светофора переключается на вторичные направления и развороты, а направление на Киев и Одессу немного "прижали". Пробок через это не будет, но уже так быстро, как раньше, там не проедешь", - объясняет Юрий Коваль.

Впрочем, в "Укравтодоре" уверены, что на такой оживленной автомагистрали международного значения налаживанием работы светофора проблему не решить. Это возможно только при условии строительства на перекрестке в Чабанах удобной и безопасной транспортной развязки. Подготовка документации и проведение тендеров займет как минимум полгода. Сама транспортная развязка будет строиться на средства международных финансовых организаций.

24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофеем и Елисеем, 10 лет. Ехал собственной Toyota Camry. На перекрестке столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Кулеба с детьми и водитель буса находятся в больницах. В самом тяжелом состоянии - Тимофей.