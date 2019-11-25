ДТП с участием Кулебы: новые подробности о перекрестке и состояние пострадавших

Уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба разбился в аварии с двумя сыновьями. Фото - kv.npu.gov.ua

Укравтодор пересмотрит аварийность перекрестка в селе Чабаны под Киевом, на котором произошло ДТП с участием детского омбудсмена Николая Кулебы.

За полгода на месте инцидента должны сделать развязку, сообщил руководитель ведомства Александр Кубраков. Пока будут готовиться документы и проводиться тендеры, в ближайшие недели на перекрестке пересмотрят работу светофоров и установят дополнительные предупредительные знаки.

Между тем все участники аварии остаются в больницах. Состояние Николая Кулебы стабильное, из отделения интенсивной терапии его готовятся перевести в обычную палату больницы "Феофания". Состояние его старшего сына Тимофея остается тяжелым.

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"Парень в коме и под действием препаратов, время от времени приходит в себя", -, говорит главный врач Игорь Семенив.

Младшего сына Кулебы лечат в "Охмадете.

21-летний водитель микроавтобуса остается в Киево-Святошинской районной больницы. Его жизни угрозы нет. Однако рассказывать что-либо о себе он запретил, по словам врачей.

Все обстоятельства аварии и виновника устанавливает следствие.

Авария, в которую попал уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба, произошла 24 ноября в 13.30 в селе Чабаны под Киевом. Он за рулем Toyota столкнулся на перекрестке с микроавтобусом Volkswagen. В авто с омбудсменом были его сыновья 19 и 10 лет. Старший - в коме в реанимации.