ДТП с участием Кулебы: как продвигается следствие

По делу о ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы полиция за более чем месяц не объявила никому подозрения. Фото - delo.ua

По делу о ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы полиция пока не объявила никому подозрения.

Допрошены свидетели и пострадавшие, правоохранители проводят ряд экспертиз, сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович, передает hromadske.

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Николай Кулеба рассказал, что сегодня, 3 января, впервые после аварии вышел на работу. Его старший сын, который в ДТП пострадал больше всех, проходит реабилитацию в больнице "Феофания", а младшего уже выписали из медучреждения.

Он добавил, что по делу допросили его и жену.

24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофием и Елисеем, 10 лет. Ехал собственной "Тойоте Кэмри". На перекрестке столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген". От удара легковушка несколько раз развернуло и бросило на отбойник. Микроавтобусом управлял 21-летний житель села Гатное вблизи столицы.