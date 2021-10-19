ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения

Фото: hk.npu.gov.ua

В полиции Харьковщины рассказали подробности смертельной аварии с шестью погибшими и травмированными на дороге Красноград - Перещепино - Днипро.

Все ехали в микроавтобусе Volkswagen Crafter в направлении Днипра. Водитель не справился с управлением и влетел в грузовик КамАЗ, который ехал впереди него в попутном направлении, сообщили в отделе коммуникации.

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"После столкновения микроавтобус съехал в кювет. Трое пассажиров микроавтобуса - мужчина и две женщины - погибли на месте. Еще трое граждан - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения и госпитализированы в Красноградскую центральную районную больницу. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Всего в микроавтобусе находилось 8 пассажиров", - сказано в сообщении.

Решается вопрос о задержании водителя микроавтобуса. Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Все обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются.

Авария произошла недалеко от села Копанки в Красноградском районе на Харьковщине около 6:00 19 октября. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали из микроавтобуса тела погибших. Троих пострадавших пассажиров медики "скорой" госпитализировали в медучреждение.