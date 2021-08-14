ДТП с оперативниками: показали фото погибших

Завтра, 15 августа, в Одессе будут прощаться с оперативниками уголовного розыска областной полиции, которые разбились по дороге из командировки - 38-летним Игорем Ольховским, 45-летним Сергеем Маковецким и 26-летним Александром Братиновым.

Автор: facebook.com/gunp.odessa Оперативники уголовного розыска областной полиции 38-летний Игорь Ольховский, 45-летний Сергей Маковецкий и 26-летний Александр Братинов разбились по дороге из командировки

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Прощальная панихида состоится в Доме офицеров по ул. Пироговской, 7/9, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Последний долг погибшим можно будет отдать с 10:00 до 12:00.

Авария произошла 13 августа в селе Заря Саратского района. Авто оперативников слетело с дороги и перевернулась. Погибли майор полиции 38-летний Игорь Ольховский, подполковник полиции 45-летний Сергей Маковецкий и капитан полиции 26-летний Александр Братинов. Старшего лейтенанта полиции Виктора Колетеева госпитализировали с тяжелыми травмами. Они возвращались из Измаила, где были в командировке, в Одессу.