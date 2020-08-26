ДТП с курсантками: одной из пострадавших могут ампутировать вторую ногу

В Киеве пьяный майор сбил на территории военного колледжа трех 23-летних курсанток. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Одной из курсанток по имени Александра, которая пострадала в результате наезда нетрезвого майора в Киеве, могут ампутировать вторую ногу.

Об этом сообщила волонтер Наталья Воронкова в Facebook.

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"Родители просят помолиться за здоровье девушек Александры, Татьяны, Галины. Сейчас остро стоит вопрос о сохранении второй ноги у Александры", - сказано в сообщении.

Майора, сбившего курсанток, задержали.

Авария произошла 25 августа, около 16:40, в Шевченковском районе Киева, на улице Зоологической. На территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток. Двум пострадавшим ампутировали по ноге. У третьей пострадавшей тоже раздроблены ноги, но ее состояние немного лучше.