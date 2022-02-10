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ДТП с Ярославским. Монастырский уволил начальника полиции Харьковщины

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Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Причина - попытка следователей сфальсифицировать дело о смертельном ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает Монастырский в Facebook.

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"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского", - сообщил министр.

По его словам, сегодня следователи местной полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение на водителя машины Ярославского, который заявил, что якобы он был за рулем автомобиля на момент смертельного ДТП.

"Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте. Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - добавил Монастырский.

Авария произошла 9 февраля около 22:55 в Харьковской области, в районе 534 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский. СМИ сообщили, что на месте ДТП обнаружили автомобильные номера из кортежа Александра Ярославского.

10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию.

В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос как возможного свидетеля ДТП. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Мужчине вручили подозрение.

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Дата
10
февраля

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