ДТП под Киевом: водитель потерял мать и дочь (фото 18+)

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В аварии на трассе "Киев-Харьков" возле города Березань погибла дочь и мать водителя легковушки, которая въехала в грузовик.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"52-летний житель Запорожья, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, который был припаркован в специально предназначенном месте. В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля Ford: 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь", - информируют в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия, назначены экспертизы.

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Авария на трассе "Киев-Харьков" произошла утром 22 июля. Водитель легковушки на высокой скорости влетел в припаркованную фуру. Двое пассажиров погибли сразу. 20 июля в ДТП на украинских дорогах погиб 21 человек, среди которых четверо детей. Два ДТП произошли с участием маршруток и грузовиков. В двух погибли семьи.