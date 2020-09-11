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пятница, 11 сентября 2020 17:10

ДТП на автодороге Киев - Ковель: погиб человек

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ДТП на автодороге Киев - Ковель: погиб человек
ДТП на автодороге Киев-Ковель: погиб человек

10 сентября на автодороге Киев - Ковель произошло ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Около 8:30 на 208 км автодороги Киев - Ковель водитель автомобиля Opel Astra, 45-летний житель Николаевской области не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.

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Травмы получили водитель и пассажир автомобиля. Их доставили в Олевскую райбольницу для оказания помощи. К сожалению, через несколько часов пассажир автомобиля, 59-летний житель города Житомир умер.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сегодня, 11 сентября, около 04:00, на трассе Киев - Харьков произошло столкновение 4 транспортных средств – 2 грузовиков, микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП 5 человек погибли, а 20 получили травмы и были госпитализированы.

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