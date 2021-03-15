Дружил с отцом: в полиции рассказали о подозреваемом в убийстве Марии Борисовой

В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 4 дня нашли ее тело. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы. Убийцу задержали. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Подозреваемому в убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области 62 года. Он дружил с отцом девочки, был его соседом. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

"Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья людей. Освободился из мест лишения свободы в 2005-м. В течение последнего года привлекался к административной ответственности. Жил одиноко по соседству с отцом девочки, был его другом. И недалеко от самой девочки", - рассказал Вербицкий.

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Причастность подозреваемого установили с помощью ДНК-профиля, который обнаружили на мешке и одежде девочки. 13 марта его задержали. 14 марта в 18:30 в Херсонском горрайонном суде взяли под стражу без права на залог.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.