Дронову и Зайцевой не стали отменять приговор

Суд не стал отменять приговор. Фото: "Цензор"

Верховный суд не принял к рассмотрению апелляции осужденных по делу об аварии в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

Журналистка Татьяна Доцяк написала об этом в Facebook.

В апелляционной жалобе адвокат Дронова Геннадий Токарев заявил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлено неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам.

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В суде текст жалобы назвали общими фразами и попросили предоставить более конкретные аргументы. На устранение недостатков у адвоката есть 15 дней.

"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой", - написала журналистка.

Виновнице смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой могут отменить или пересмотреть приговор. Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева подала кассационную жалобу в Верховный Суд, говорится в постановлении суда.