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среда, 14 августа 2019 18:10

Дронов обратился к Зеленскому

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Дронов обратился к Зеленскому
После заседания Харьковского апелляционного суда осужден Геннадий Дронов зачитал обращение к президенту Украины Владимира Зеленского. Фото - 057.ua

После заседания Харьковского апелляционного суда осужденный Геннадий Дронов зачитал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Попросил справедливости и поблагодарил всех за поддержку.

Текст речи

"Владимир Александрович, я обращаюсь к вам и прошу вашей помощи. Я за вас голосовал. Я смотрел все ваши ролики, где вы говорили, что каждый из нас - президент. Что каждый из нас - украинец. Что каждый из нас имеет право на справедливость . Чтобы все, что было - было по закону. Я не прошу к себе снисхождения. Я только прошу справедливости. За меня на сайте президента проголосовали более восьми тысяч человек. Но вы оказались (наверное, к лучшему) популярнее, чем я в тот момент . Это был момент выборов. И петиция не набрала больше 8300 голосов. Я еще раз обращаюсь. Я не прошу к себе снисхождения. Я прошу только справедливого решения суда. На сегодняшний момент ни я, ни мои адвокаты этого справедливого суда не видели. И вы даже были участниками с самого начала, вы все видели, как все происходило на самом деле, все люди Украины . Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал и поддерживает", - сказал Дронов.

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При этом не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он обжаловать решение суда.

14 августа Харьковский апелляционный суд рассмотрел жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова Они получили по 10 лет тюрьмы за масштабное ДТП на ул. Сумской. В апелляции Зайцева, авто которой раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 лет условного срока. Другой осужденный хотел, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает. Суд не удовлетворил обе апелляции.

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Дата
14
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