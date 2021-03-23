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вторник, 23 марта 2021 14:22

Драка в супермаркете: охранника уволили

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Драка в супермаркете: охранника уволили
Инцидент произошел на улице Берковецкой. Охранник сделал женщине замечание и попросил одеть маску, она отказалась и началась драка Фото: facebook.com/KyivOperativ

Охранника, который применил силу к посетительнице киевского супермаркета, уволили.

Его непосредственный руководитель снят с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны объявили выговор, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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Тщательную проверку событий в супермаркете проведут сотрудники внутренней безопасности Нацполиции.

Конфликт между клиенткой и охранником произошел в одном из супермаркетов на ул. Берковецкой. Он сделал женщине замечание и попросил надеть маску, она отказалась, и началась драка. Мужчина несколько раз ударил покупательницу по голове. Клиентка магазина также применила силу и толкнула мужчину ногой.

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Дата
23
марта

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