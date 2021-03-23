Драка в супермаркете: охранника уволили

Охранника, который применил силу к посетительнице киевского супермаркета, уволили.

Его непосредственный руководитель снят с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны объявили выговор, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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Тщательную проверку событий в супермаркете проведут сотрудники внутренней безопасности Нацполиции.

Конфликт между клиенткой и охранником произошел в одном из супермаркетов на ул. Берковецкой. Он сделал женщине замечание и попросил надеть маску, она отказалась, и началась драка. Мужчина несколько раз ударил покупательницу по голове. Клиентка магазина также применила силу и толкнула мужчину ногой.