"Довоенные фотографии российского склада" - нардепа поймали на фейковых фото

Распространенные в сети фото с боеприпасами, которые якобы под открытым небом хранились на военном складе вблизи Ични, не соответствуют действительности.
Сделанные фото - со склада в России, такое заявление сделал Украинский милитаристский портал.
"Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский распространяет фейковую информацию об арсенале в Ичне. Выдавая довоенные фотографии, предположительно, из российского склада за фотографии склада в Ичне", - говорится в сообщении.
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В сообщение добавлены подтверждающие фото со ссылками.
На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, не производящихся в Украине. Речь идет о дефицитных снарядах для 122 мм гаубиц, снарядах для реактивных систем "Град".
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