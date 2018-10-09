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вторник, 09 октября 2018 14:28

"Довоенные фотографии российского склада" - нардепа поймали на фейковых фото

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Распространенные в сети фото с боеприпасами, которые якобы под открытым небом хранились на военном складе вблизи Ични, не соответствуют действительности.

Сделанные фото - со склада в России, такое заявление сделал Украинский милитаристский портал.

Автор: facebook.com/milinua
  Распространенные в сети фото с боеприпасами, которые якобы под открытым небом хранились на военном складе вблизи Ични, не соответствуют действительности
Распространенные в сети фото с боеприпасами, которые якобы под открытым небом хранились на военном складе вблизи Ични, не соответствуют действительности

"Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский распространяет фейковую информацию об арсенале в Ичне. Выдавая довоенные фотографии, предположительно, из российского склада за фотографии склада в Ичне", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/milinua
  Распространенные в сети фото с боеприпасами, которые якобы под открытым небом хранились на военном складе вблизи Ични, не соответствуют действительности
Распространенные в сети фото с боеприпасами, которые якобы под открытым небом хранились на военном складе вблизи Ични, не соответствуют действительности

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В сообщение добавлены подтверждающие фото со ссылками.

На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, не производящихся в Украине. Речь идет о дефицитных снарядах для 122 мм гаубиц, снарядах для реактивных систем "Град".

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Дата
09
октября

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