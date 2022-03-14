"Достанем из-под земли каждого" - разведка опубликовала имена российских захватчиков

Украинская разведка получила список российских агрессоров - зенитно-ракетной батареи 6 танкового полка (в/ч 93992) г. Чебаркуль, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

Имена оккупантов обнародовали на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Гарантируем, что они вполне ощутят гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД рассказали о ситуации по освобождению украинских заложников

Автор: t.me/DIUkraine Украинская разведка обнародовала список российских преступников

Автор: t.me/DIUkraine Украинская разведка обнародовала список российских преступников

Автор: t.me/DIUkraine Украинская разведка обнародовала список российских преступников

ГУР МО Украины получило список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области. Преступники участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины. Заместителем командира ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области является полковник полиции Владимир Кузоватов.