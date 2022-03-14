"Достанем из-под земли каждого" - разведка опубликовала имена российских захватчиков

 
Ексклюзивы
1/5
Китай не поддержит Россию. Ситуация изменилась – Ижак
Китай не поддержит Россию. Ситуация изменилась – Ижак
Просмотров: 4573
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
Просмотров: 477
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
Просмотров: 2412
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Просмотров: 20351
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
Просмотров: 1755
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 1512
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1800
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3519
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 9279
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7428
Фото
Все фото
4
4
10
4
3
Россияне усилили обстрелы Харькова
Россияне усилили обстрелы Харькова
Оккупанты с вечера обстреливают Авдеевку - пострадала школа и газопровод
Оккупанты с вечера обстреливают Авдеевку - пострадала школа и газопровод
В многоэтажку на Оболони влетел артиллерийский снаряд: есть жертвы
В многоэтажку на Оболони влетел артиллерийский снаряд: есть жертвы
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Видео
Все видео
Вспомнил, что у него в Харькове родня – предатель сдался в плен
Вспомнил, что у него в Харькове родня – предатель сдался в плен
"Вы в кольце? Мы в очке!" – российским оккупантам рекомендовали убивать гражданских (18+)
"Вы в кольце? Мы в очке!" – российским оккупантам рекомендовали убивать гражданских (18+)
Бесстрашные украинцы под обстрелами блокируют проезд оккупантам: появилось видео
Бесстрашные украинцы под обстрелами блокируют проезд оккупантам: появилось видео
"Командирам на нас пох*й. А мы отказываемся и ревем" - перехватили разговор оккупанта
"Командирам на нас пох*й. А мы отказываемся и ревем" - перехватили разговор оккупанта
"Гарахин синий, Золотской – синий, командир синий" - шокированный оккупант рассказал, как не просыхают коллеги
"Гарахин синий, Золотской – синий, командир синий" - шокированный оккупант рассказал, как не просыхают коллеги
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 873
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 378
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3384
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 5058
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9126
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1287
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
понедельник, 14 марта 2022 14:09

Спецтема: Война России против Украины

"Достанем из-под земли каждого" - разведка опубликовала имена российских захватчиков

  Комментировать

Украинская разведка получила список российских агрессоров - зенитно-ракетной батареи 6 танкового полка (в/ч 93992) г. Чебаркуль, совершающих военные преступления против мирного населения Украины.

Имена оккупантов обнародовали на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Гарантируем, что они вполне ощутят гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД рассказали о ситуации по освобождению украинских заложников

Автор: t.me/DIUkraine
  Украинская разведка обнародовала список российских преступников
Украинская разведка обнародовала список российских преступников
Автор: t.me/DIUkraine
  Украинская разведка обнародовала список российских преступников
Украинская разведка обнародовала список российских преступников
Автор: t.me/DIUkraine
  Украинская разведка обнародовала список российских преступников
Украинская разведка обнародовала список российских преступников

ГУР МО Украины получило список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области. Преступники участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины. Заместителем командира ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области является полковник полиции Владимир Кузоватов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Достанем из-под земли каждого" - разведка опубликовала имена российских захватчиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 51751
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 37622
Под Мелитополем ВСУ уничтожили 50 единиц вражеской техники, а не 200 – Арестович
Под Мелитополем ВСУ уничтожили 50 единиц вражеской техники, а не 200 – Арестович 1 Просмотров: 32271
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 31038
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 25284
Происшествия
В Никополе обещают расстреливать любое движение по воде
В Никополе обещают расстреливать любое движение по воде Просмотров: 216
Оккупанты разбомбили одну из насосных станций Черниговводоканала: есть погибшие
Оккупанты разбомбили одну из насосных станций Черниговводоканала: есть погибшие Просмотров: 144
После ракетного удара в Харькове нашли тела погибших
После ракетного удара в Харькове нашли тела погибших Просмотров: 180
Рашисты собрались "утилизировать" боеприпасы на украинской АЭС
Рашисты собрались "утилизировать" боеприпасы на украинской АЭС Просмотров: 819
Вспомнил, что у него в Харькове родня – предатель сдался в плен
Вспомнил, что у него в Харькове родня – предатель сдался в плен
 Просмотров: 11136
Больше всего комментируют
15
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
12
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
2
Зеленский впервые озвучил потери украинской армии за 17 дней
Голосов: 1204
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть