Дорогу залили неизвестной фиолетовой жидкостью

Спасатели смыли неизвестное вещество - вероятно краску, с проезжей части дороги. Фото: https://www.dsns.gov.ua/

На ул. Гаванской в городе Днепр произошел разлив неизвестной жидкости.

Сообщение поступило 7 августа в 20:30. Движение транспорта на улице перекрыли. Спасатели в общевойсковых защитных костюмах провели разведку. Установили, что на дороге протяженностью 400 метров произошел разлив неизвестной жидкости ярко-фиолетового цвета. Провели замеры воздуха газоанализатором "ДОЗОР-С-М-5Н" на содержание: аммиака, сероводорода, кислорода, хлора, горючих газов и паров (СnHm). Концентрация данных газов и паров в воздухе не превышала предельно допустимые нормы.

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Спасатели смыли неизвестное вещество - вероятно краску, с проезжей части дороги. Движение на улице Гаванской было восстановлено. К смыву вещества было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Чутовском районе Полтавской области грузовик с цистерной задел дорожный отбойник и съехал на обочину. В емкости было около 20 т нефти.