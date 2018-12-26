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среда, 26 декабря 2018 22:20

"Дороги нет - лыжи надо и вентилятор" - автомобилисты рассказали о снегопадах в Украине

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&quot;Дороги нет - лыжи надо и вентилятор&quot; - автомобилисты рассказали о снегопадах в Украине
Водители жалуются на масштабные снегопады. Фото: ТСН

В Полтавской области автовладельцы жалуются на то, что дороги не убирают от снега.

В области отменили автобусные рейсы. Несколько сотен грузовиков остановили вдоль трассы, сообщает ТСН.

Люди были вынуждены ночевать в бусах и машинах.

"Вторые сутки еду из Запорожья. Еще, может, две - попадем в Киев. Еще две - во Львов. В Запорожье вообще снега вчера не было", - говорит водитель Богдан Серый.

Другие едут в объезд и попадают на ограничение движения.

"Хорошо, что мы здесь остановились, не в поле, а есть кафе, магазин, туалет, можно сходить. А эти ребята стоят в поле, что они там делают, как они там делают, нуждаются", - говорит водитель Виталий Максис.

Большинство дорог в заснеженных регионах уже разблокировано. Ситуация на Харьковщине, Сумщине, Кировоградщине и Полтавщине остается сложной.

Самая тяжелая ситуация на автодороге между Красногоровкой и Бригадировкой на Полтавщине. Там пробка достигала 22 км. Полиция периодически перекрывает движение для работы техники, на трассе работают 44 спасателя и три передвижных пункта обогрева. Затруднено движение и на автодороге Золотоноша - Кременчуг, где пробка достигает 15 километров, людей греют в школе. На Полтавщине дополнительно ждут тяжелую инженерную технику. Больше всего в этой ситуации переживают водители фур. Они боятся не успеть отвезти груз и не вернуться домой до Нового года.

На Кировоградщине идет снег и усилился ветер. Там до сих пор не справились с последствиями предыдущего снегопада. Движение по всем путям области усложнено, но ехать по ним уже можно. Спасатели освободили из снежного плена все 300 автомобилей, застрявших на дорогах ночью. Техника работает непрерывно, но за сильного ветра снова заметает дороги.

"Усугубляли очень ситуацию автомобили, которые пытались проскочить. Одна полоса была занята, они по встречной пытались проехать. Но проезжали метров 100-200 и останавливались там. Несколько машин стало - и была заблокирована и другая полоса. Это очень затрудняло работу снегоуборочной техники, а не могла уже никак проехать", - рассказал кропивничанин Олег Позняков.

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На Сумщине дорожные службы и спасатели расчистили от заносов большинство путей области. Легковые авто вытащили из снежных ловушек, рейсовые автобусы снова начали курсировать. Трасса на Полтаву, она до сих пор заблокирована.

"С Ахтырки в Полтаву дороги нету, даже направления нету. Вчера машины не поехали. Сегодня созвонились - стоят там машины в сугробах. Дороги нет - лыжи надо и вентилятор. Там не проихать", - убеждает водитель микроавтобуса Анатолий Городецкий.

"А вообще по Сумской области все направления открыты и вокзал работает в штатном режиме, по всем направлениям автобусы отправляются", - убеждает руководитель автовокзала в Сумах Александр Шпак.

В Украине из-за снежного коллапса заблокированы трассы ряда областей. Водителям следует воздержаться от междугородних поездок, чтобы не увязнуть в сугробах. Тем же, кто застрял на заснеженном шоссе, стоит придерживаться некоторых правил.

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