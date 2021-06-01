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среда, 02 июня 2021 05:26

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

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На Ровенщине месяц ищут 83-летнюю Анну Васейко из села Певжа. Она не вернулась домой в Пасхальную ночь. Последний раз женщину видели односельчане 2 мая, около 3:30 - она ​​шла из храма с корзиной после праздничного богослужения. Однако дома так и не появилась.

Автор: rv.npu.gov.ua
  На Ровенщине разыскивают 83-летнюю Анну Васейко из села Певжа, которая не вернулась домой после богослужения в местном храме
На Ровенщине разыскивают 83-летнюю Анну Васейко из села Певжа, которая не вернулась домой после богослужения в местном храме

Певжа находится на границе Ровенской и Волынской областей. Здесь живут около двухсот человек. Там до сих пор шокированы исчезновением Анны Федоровны, рассказала Gazeta.ua местная жительница Лидия Веремчук.

"Словно земля расступилась. Это же идти по прямой дороге. Другие люди шли. Мы не знаем, что больше думать. Сестру жалко, извелась вся. Это же все надежды исчезают, что живая найдется", - говорит женщина.

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Полицейские не прекращают активных поисков женщины. Однако пока безрезультатно, говорит пресс-офицер областной полиции Юлия Мозоль.

"Поиски пропавшей продолжаются. Но о ее местонахождении ничего не известно. Полицейские осматривают местность вокруг села. Проверяют леса, поля, канавы, заброшенные здания. Разослали ориентировки по Ровенской и других областях ", - рассказала Юлия Мозоль.

Анна Васейко была одета в длинную куртку синего цвета, черные валенки и красный платок.

Полицейские просят всех, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщить по телефону 0 (98) 957 44 37 или 102.

Анна Васейко живет вместе с сестрой - Верой Федоровной, 78 лет. Обе одиноки, друг за другом ухаживали. Исчезновение старшей сестры заметила утром, когда проснулась. Сначала бросилась к соседям. Когда там не нашла - селяне отправились на поиски женщины. Позже вызвали полицию. Проверялись различные версии - что женщину сбили на авто и вывезли из села, она заблудилась. Но подтверждения они не нашли.

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Дата
02
июня

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

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