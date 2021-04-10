Домой не вернется: решили судьбу 7-летнего мальчика, который 15 ч бродил по болотам

Автор: vl.npu.gov.ua 7-летний Матвей из села Холонов на Волыни 15 ч бродил по болотам. Его нашли полицейские. Был обессилен

7-летний Матвей Читкайло из села Холонов Гороховской общины на Волыни, который 15 ч бродил по болотам, остается в больнице. Вместе с ним брат - 12-летний Андрей. Его забрали из-за ненадлежащих условий проживания.

Домой братья не вернутся. Такое решение приняла специальная комиссия, сообщила Gazeta.ua Ольга Бузулук с отдела коммуникации областной полиции.

"На изъятии детей из семьи настаивали правоохранители. То, в каких условиях живут братья, открылось после исчезновения младшего. Мать злоупотребляет спиртным", - рассказала Бузулук.

Известно, что братьев готовы взять к себе на воспитание родственники их покойного отца. Комиссия обследует условия проживания у них и решит, направлять ли братьев в семью. Если условия будут неудовлетворительными, их поместят в приют, где можно будет находиться до 90 дней.

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В селе подтверждают, что мать выпивает. Но работает, о сыновьях заботилась, как могла. Поэтому об условиях проживания ребят никуда не сообщали.

"Отец ребят умер. Жили с матерью и бабушкой. Женщины выпивают, да. Но работают, нанимаются к людям. Наработаются за целый день, а вечером могут выпить. За ребятамми больше бабушка смотрела. Но и мама участвовала в воспитании", - рассказал староста села Александр Мартынов.

Автор: vl.npu.gov.ua Матвея вместе с 12-летним братом воспитывают мать и бабушка. Отец умер. Домой братья не вернутся из-за ненадлежащих условий проживания, по решению комиссии

Натальи Читкайло - 29 лет. Ее матери Инне Николаевне - 49. За спасение Матвея благодарят. Почему не сразу обратились в полицию - не объясняют.

"Сыновья на площадке играют каждый день с соседскими детьми. И каждый день приходят. Поэтому не переживала, была уверена, что где-то заигрался просто и придет", - рассказала Наталья.

Искать Матвея начали в 21.30. Ходили по селу, обзвонили, кого могли, добавляет его бабушка.

Матвей никогда не пропускал школу. Открытый и общительный мальчик. Никогда раньше не убегал из дома. Что именно случилось на этот раз - неизвестно, говорит его учительница Наталья Нечипорук.

Стала ли мать ребят на путь исправления и сможет ли вернуть впоследствии сыновей - пока говорить рано, считают в секторе ювенальной превенции ГУНП области.

7-летний Матвей Читкайло из села Холонов Гороховского района на Волыни более 15 ч бродил по болотам. Мальчик исчез 7 апреля. Днем играл с соседскими детьми на площадке, но домой не вернулся. Последний раз люди видели его около 17:00. Мать заметила исчезновение около 21:00. В полицию обратилась утром 8 апреля. Искала своими силами, объяснила.