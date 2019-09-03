Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард

В Кременце на Тернопольщине в ДТП погиб легендарный украинский бард Василий Жданкин. Фото - facebook.com/mykhajlo.masliy

2 сентября на Тернопольщине в ДТП погиб известный украинский бард, кобзарь и бандурист 60-летний Василий Жданкин.

Авария произошла в Кременце около 20 часов вечера. Жданкина сбила машина, когда он скутером возвращался домой, сообщил журналист Михаил Маслий.

"В последние годы певец полюбил езду на скутере, его часто можно было увидеть в городе или по дороге на дачу, которой так гордился, ведь природа там была нерукотворной красоты. 2 сентября он, как оказалось, в последний раз возвращался на нем до родного дома, машина сбила его на смерть за каких-то несколько метров от дома. Авария произошла возле краеведческого музея", - написал Маслий в Facebook.

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Василий Жданкин известен тем, что в советское время одним из первых публично исполнил песню "Ще не вмерла Украина", которая впоследствии стала гимном независимой Украины. Это произошло во время фестиваля "Червона рута" 1989 года, на котором бард получил гран-при.

Известный украинский диджей Александр Лисогор (DMC Gabber) погиб в ДТП на проспекте Победы в Святошинском районе. Мотоцикл, на котором передвигался Лисогор, подрезала машина. Диджей ехал по своей полосе.