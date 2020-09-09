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среда, 09 сентября 2020 19:08

Домашний тиран порезал пасынка и пытался покончить с собой
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На Ровенщине 46-летний ревнивец порезал 15-летнего сына сожительницы, когда тот вступился за мать. А после того пытался покончить с собой
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине 46-летний ревнивец порезал 15-летнего сына сожительницы, когда тот вступился за мать. А после того пытался покончить с собой
На Ровенщине 46-летний ревнивец порезал 15-летнего сына сожительницы, когда тот вступился за мать. А после того пытался покончить с собой

8 сентября в городе Березное Ровенской области 46-летний мужчина порезал 15-летнего сына сожительницы. А после того пытался покончить с собой.

Между гражданскими супругами вспыхнул конфликт из-за ревности. А парень вступился за мать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"36-летняя женщина вместе с 46-летним сожителем отмечали 15-летие сына женщины в доме знакомых. Вернувшись домой около часа ночи, между гражданскими супругами возник конфликт: мужчина приревновал сожительницу к присутствующему на застолье знакомому. Хозяйке надоели подобные сцены. Поэтому она указала мужчине на дверь. Тот собрал вещи и, схватив кухонный нож, направился в комнату к женщине. Однако ему помешал 15-летний сын, который вступился за мать и в результате чего получил два удара ножом", - говорится в сообщении.

После этого нападавший вонзил нож себе между шеей и грудной клеткой. Женщина вызвала скорую.

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"Известно, что мужчина, будучи навеселе, и ранее совершал домашнее насилие в отношении гражданской жены, с которой проживал около года. За это привлекался к административной ответственности. По словам родственников, детей сожительницы злоумышленник не оскорблял", - сообщил заместитель начальника Березновского отделения полиции Виталий Штемпель.

Мужчину прооперировали и достали нож. Он находится в реанимационном отделении Березнивской центральной районной больницы.

У подростка резаная рана виска и резано-колотая рана шеи. Угрозы жизни парня и мужчины нет.

По факту покушения на умышленное убийство следователи начали досудебное расследование. Все обстоятельства происшествия еще устанавливают. По результатам допросов и собранных вещественных доказательств, будет решаться вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

На Тернопольщине 8-классник вступился за мать и до смерти избил отчима. Между мужчиной и женщиной завязалась ссора, которая переросла в драку. Свидетелем этого стал 15-летний пасынок. Парень решил защитить мать и ударил отчима в лицо. Мужчина был пьян. Поэтому не удержался на ногах и упал. Лежачему отчиму школьник нанес еще несколько ударов.

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Дата
09
сентября

29-летний мужчина исчез у пекарни

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