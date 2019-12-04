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среда, 04 декабря 2019 13:32

Должность на миллион: СБУ задержала руководителей Национальной аграрной академии
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CБУ задержала двух руководителей Национальной академии аграрных наук за злоупотребления на госзакупках
Фото: ssu.gov.ua
CБУ задержала двух руководителей Национальной академии аграрных наук за злоупотребления на госзакупках
CБУ задержала двух руководителей Национальной академии аграрных наук за злоупотребления на госзакупках
CБУ задержала двух руководителей Национальной академии аграрных наук за злоупотребления на госзакупках
CБУ задержала двух руководителей Национальной академии аграрных наук за злоупотребления на госзакупках

Двух руководителей Национальной академии аграрных наук за злоупотребления на государственных закупках задержала в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом утра 4 декабря сообщили в пресс-центре СБУ.

Двое руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

"Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что двое чиновников НААН требовали от коммерсанта более 50 000 долларов США" отката "за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии. Чиновники также предлагали бизнесмену за 1000000 долларов США должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали двух фигурантов дела при получении одной из частей неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили на взятке председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.

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Дата
04
декабря

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