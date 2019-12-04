Должность на миллион: СБУ задержала руководителей Национальной аграрной академии

Фото: ssu.gov.ua

Двух руководителей Национальной академии аграрных наук за злоупотребления на государственных закупках задержала в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом утра 4 декабря сообщили в пресс-центре СБУ.

Двое руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

"Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что двое чиновников НААН требовали от коммерсанта более 50 000 долларов США" отката "за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии. Чиновники также предлагали бизнесмену за 1000000 долларов США должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали двух фигурантов дела при получении одной из частей неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили на взятке председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.