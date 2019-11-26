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вторник, 26 ноября 2019 20:20

На взятке задержали чиновника Общественного совета КГГА
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СБУ разоблачила на взятке главу одного из комитетов Общественного совета КГГА
Фото: СБУ
СБУ разоблачила на взятке главу одного из комитетов Общественного совета КГГА
СБУ разоблачила на взятке главу одного из комитетов Общественного совета КГГА

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили на взятке председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.

Чиновник требовал у местного предпринимателя $10 тыс. За эту сумму он обещал содействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. В качестве посредника привлек своего знакомого, сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник и посредник задержаны в одном из ресторанов столицы при получении $9 тыс, второй части взятки.

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Первую часть денег преступники получили неделю раньше.

Задержанным готовится сообщение о подозрении.

НАБУ задержало на взятке директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю. Чиновница требовала $ 150 тыс. за назначение на должность заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

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