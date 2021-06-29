Дочерей спас, а сам не выплыл: в Днестре ищут многодетного отца

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Спасатели второй день ищут в реке Днестр на Прикарпатье 39-летнего мужчину. Он исчез под водой, когда спасал трех своих детей.

Трагедия произошла близ Козина Ииано-Франковского района 28 июня, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Отец с тремя дочерьми - 8, 10 и 11 лет - купались в реке, когда одна из девочек зашла на глубину и начала тонуть. Она схватилась за свою сестру и потащила за собой. Отец с третьей дочерью начали их вытаскивать. Мужчина смог вытолкнуть детей на мель примерно в метрах 20 от берега, а сам ушел под воду", - сказано в сообщении.

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Детей посреди реки увидели прохожие и вызвали спасателей. Девочек доставили в больницу. Водолазы уже обыскали несколько километров дна реки и берега, но безрезультатно.

Поиски осложняются тем, что вода в реке после дождей очень мутная, глубина местами доходит до 3 м, много воронок и сильное течение.

24 июня в Киевском море нашли тело 36-летнего мужчины. Поиски продолжались четверо суток. Тело заметили местные жители возле села Лебедевка. Мужчина погиб вместе с двумя дочерьми. Трагедия произошла 20 июня. Семья с дочерьми 4 и 11 лет плавала на матрасах, их отнесло от берега. Они перевернулись. Мать и младшую девочку вытащили свидетели. Ребенку делали искусственное дыхание, но она умерла по дороге в больницу. Тело второй девочки нашли через двое суток в более чем 10 км от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.