Дочь предпринимателя чуть не взорвали в доме

Фото: rv.npu.gov.ua

7 ноября около 4 утра на ул. Декабристов в Ровно прогремел взрыв.

Неизвестные бросили гранату в дом местного 55-летнего предпринимателя. Дома была лишь его 22-летняя дочь. Она не пострадала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате взрыва в доме сработала сигнализация. Однако, когда работники полиции охраны приехали на вызов, подрывник успел сбежать. О гранате известно, что это "РГД-5", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный мужчина пытался взорвать семью знакомого

Обломки гранаты изъяли и направили на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно.

Следователи открыли уголовное производство. Подрывника ищут.

В Ровно в дом депутата городского совета бросили гранату. 45-летний мужчина сообщил, что его жена обнаружила повреждения кровли дома.