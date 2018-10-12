Добивал палкой: мужчина убил сожительницу и уснул рядом с телом

На Киевщине местный житель убил свою сожительницу. Затем уснул рядом с ее телом на дороге. Фото - Kurs.if

В одном из сел Переяслав-Хмельницкого района Киевской области местный житель убил свою сожительницу. Затем уснул рядом с ее телом на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Мужчина был нетрезв. Вместе со своей сожительницей возвращался домой. На обочине дороги между ними возникла ссора. Мужчина стал кулаками бить женщину, после того взял деревянную палку и нанес 5 ударов по голове потерпевшей. От полученных травм 57-летняя женщина умерла, а муж чина уснул рядом с ее телом на обочине дороги", - сообщили в прокуратуре.

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Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Его могут посадить на 15 лет.

В селе Летки Броварского района Киевской области 32-летний мужчина зарезал свою сожительницу, а сам повесился. Тела обоих нашел отец погибшей, когда вернулся с работы.