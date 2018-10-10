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среда, 10 октября 2018 10:55

До сих пор взрывается и горит: последние новости из адского арсенала под Ичней

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До сих пор взрывается и горит: последние новости из адского арсенала под Ичней
Уже более суток детонируют боеприпасы на военном арсенале вблизи Ични на Черниговщине. Фото - ТСН

Уже более суток детонируют боеприпасы на военном арсенале вблизи Ични на Черниговщине.

Удалось потушить лишь чуть более трети территории, охваченной огнем. Более тысячи военных и чрезвычайников продолжают мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на арсенале.

На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб Вооруженных сил Украины по ликвидации последствий. Ситуация контролируется, заверили еще накануне в Генштабе.

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"Дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще 3 пожарных танков на территорию 6 арсенала", - говорят в Генштабе.

Подразделения ГСЧС ликвидировали 5 пожаров за пределами арсенала в Ичне и Августовке. Там сгорели дома от попадания боеприпасов. Информации о погибших и травмированных нет.

На 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв и начался пожар под утро 9 октября. Людей срочно эвакуировали. Дороги закрыли для всех видов транспорта. Для безопасности - ограничили воздушное пространство. В течение дня каждую секунду взрывалось по 2-3 снаряда, вечером интенсивность уменшилась. Пожар удалось локализовать. Среди основных версий ЧП - работа российской диверсионной группы.

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10
октября

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