До последнего выводила детей: Одесса простится с погибшей преподавательницей

Тело 43-летней Анны Бортюк на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса нашли вчера, 5 декабря. Она преподавала высшую математику и информатику.
С ней попрощаются в субботу, 7 декабря, в 11:00 по адресу улица Заболотного, 56/2.
По словам очевидцев, женщина до последнего выводила студентов из горящего здания. Когда в очередной раз вошла внутрь - больше не вернулась.
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У погибшей осталась сын, дочь и муж. По неофициальной информации, он работает спасателем.
Все затраты на ее похороны взял на себя город.
Названа предварительная причина смерти преподавательницы 43-летней Анны Бортюк. Она погибла, отравившись продуктами горения
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