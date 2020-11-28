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суббота, 28 ноября 2020 18:10

Директору стоматологического центра воткнули в глаз ножницы

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В Житомире задержали 28-летнего работника стоматологической клиники. Его подозревают в покушении на 62-летнюю руководительницу медучреждения.

19 ноября женщину нашли без сознания с многочисленными тяжелыми повреждениями головы и ножницами в правом глазу в собственном кабинете, сообщили в департаменте уголовного розыска.

Автор: zt.npu.gov.ua
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"Характер полученных женщиной травм указывал на причастность к ним постороннего лица. Полицейские установили ход событий жизни женщины в течение последнего периода. И установили причастность к событию жителя областного центра, который работал в этой же клинике. По имеющейся информации, между потерпевшей и мужчиной возник конфликт. Злоумышленник заранее спланировал убийство руководительницы из-за долга. К счастью, потерпевшая выжила", - сказано в сообщении.

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Пострадавшую прооперировали. Состояние женщины, по прогнозам врачей, стабильное.

Подозреваемый в содеянном сознался. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В Мукачево Закарпатской области 45-летний мужчина заколол ножницами свою 54-летнюю сожительницу. Перед тем между женщиной и ее сожителем возникла ссора.

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Дата
28
ноября

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