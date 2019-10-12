 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1197
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 693
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 4437
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 756
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 261
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1314
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2124
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2610
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1377
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
5
5
5
4
3
Директор-баптист и изолятор за непослушание: новые подробности скандала с торговлей детьми в интернате
Директор-баптист и изолятор за непослушание: новые подробности скандала с торговлей детьми в интернате
Рейсовый автобус сошелся в лобовом столкновении с микроавтобусом: первые подробности и фото
Рейсовый автобус сошелся в лобовом столкновении с микроавтобусом: первые подробности и фото
Слышали крики: мужчину нашли мертвым под окнами многоэтажки
Слышали крики: мужчину нашли мертвым под окнами многоэтажки
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
На акции перед посольством Турции напали на активистку
На акции перед посольством Турции напали на активистку
Видео
Все видео
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин
Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин
Показали видео с места гибели офицеров полиции под Николаевом
Показали видео с места гибели офицеров полиции под Николаевом
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2754
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6633
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1395
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 189
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
суббота, 12 октября 2019 19:20

Директор-баптист и изолятор за непослушание: новые подробности скандала с торговлей детьми в интернате
5

  Комментировать

В Запорожской области разоблачили руководителя одного из интернатов, который сдавал подопечных в "аренду" для выполнения тяжелых работ. За это получал деньги
Фото: zp.npu.gov.ua
В Запорожской области разоблачили руководителя одного из интернатов, который сдавал подопечных в "аренду" для выполнения тяжелых работ. За это получал деньги
В Запорожской области разоблачили руководителя одного из интернатов, который сдавал подопечных в "аренду" для выполнения тяжелых работ. За это получал деньги
В Запорожской области разоблачили руководителя одного из интернатов, который сдавал подопечных в "аренду" для выполнения тяжелых работ. За это получал деньги
В Запорожской области разоблачили руководителя одного из интернатов, который сдавал подопечных в "аренду" для выполнения тяжелых работ. За это получал деньги

61-летний руководитель общеобразовательной школы-интерната с дошкольным отделением "Надежда" в г. Приазовском Запорожской области, который торговал воспитанниками, по совместительству пастор баптистской церкви.

Кроме того, что отдавал детей в трудовое рабство - жестоко наказывал их за плохое поведение. Если подростки не слушались - их сажали в импровизированный изолятор, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В бывшей женской колонии-поселении удерживали 30 "рабов"

"Мужчина, используя руководящую должность и имея влияние на подопечных, заставлял их выполнять тяжелую работу на частных объектах Приазовского района. Подростки, кроме строительства частного дома, также работали в теплицах и на строительстве в церкви. Если дети отказывались выполнять приказы, их сажали в так называемый изолятор - закрытую комнату, где вместо туалета было ведро. Кормили детей минимально", - рассказал Сергей Землянский из областной полиции.

За торговлю детьми директора школы могут посадить на 15 лет с конфискацией имущества.

В Запорожской области разоблачили руководителя одного из интернатов, который сдавал подопечных в "аренду" для выполнения тяжелых работ. За это получал деньги. Подозреваемого задержали во время получения 1 тыс. грн за 4 ребят в возрасте до 14 лет. Они должны были работать на строительстве в частном домовладении пгт Приазовское.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Директор-баптист и изолятор за непослушание: новые подробности скандала с торговлей детьми в интернате». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

Самое читаемое
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 14877
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 12205
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 11736
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
 Просмотров: 10179
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
4
 Просмотров: 9945
Происшествия
Третьи сутки разыскивают 15-летнюю школьницу, с которой оборвалась связь
Третьи сутки разыскивают 15-летнюю школьницу, с которой оборвалась связь Просмотров: 990
Из окна столичного Института сердца выпрыгнул пациент
Из окна столичного Института сердца выпрыгнул пациент Просмотров: 702
Рейсовый автобус сошелся в лобовом столкновении с микроавтобусом: первые подробности и фото
Рейсовый автобус сошелся в лобовом столкновении с микроавтобусом: первые подробности и фото
5
 Просмотров: 6392
Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы выпустили из СИЗО
Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы выпустили из СИЗО Просмотров: 153
Столичный полицейский устроил смертельную аварию в Винницкой области
Столичный полицейский устроил смертельную аварию в Винницкой области Просмотров: 549
Больше всего комментируют
3
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
СМИ откопали "чек" из пресс-марафона Зеленского
2
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Голосов: 3259
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua