Директор-баптист и изолятор за непослушание: новые подробности скандала с торговлей детьми в интернате

Фото: zp.npu.gov.ua

61-летний руководитель общеобразовательной школы-интерната с дошкольным отделением "Надежда" в г. Приазовском Запорожской области, который торговал воспитанниками, по совместительству пастор баптистской церкви.

Кроме того, что отдавал детей в трудовое рабство - жестоко наказывал их за плохое поведение. Если подростки не слушались - их сажали в импровизированный изолятор, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина, используя руководящую должность и имея влияние на подопечных, заставлял их выполнять тяжелую работу на частных объектах Приазовского района. Подростки, кроме строительства частного дома, также работали в теплицах и на строительстве в церкви. Если дети отказывались выполнять приказы, их сажали в так называемый изолятор - закрытую комнату, где вместо туалета было ведро. Кормили детей минимально", - рассказал Сергей Землянский из областной полиции.

За торговлю детьми директора школы могут посадить на 15 лет с конфискацией имущества.

В Запорожской области разоблачили руководителя одного из интернатов, который сдавал подопечных в "аренду" для выполнения тяжелых работ. За это получал деньги. Подозреваемого задержали во время получения 1 тыс. грн за 4 ребят в возрасте до 14 лет. Они должны были работать на строительстве в частном домовладении пгт Приазовское.