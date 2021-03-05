Директора лицея и ее мужа нашли мертвыми

В деревне близ Ровно угарным газом задохнулись директор местного лицея Оксана Любецкая и ее муж. Фото: horodyshcheschool.wordpress.com

В селе Городище под Ровно в доме нашли мертвыми директора местного лицея, депутата Белокриницкой ОТО Оксану Любецкую и ее мужа Юрия. Предварительно известно, что они отравились угарным газом.

О них вспоминают, как о людях, которые радовались миру, людям, окружавшим их.

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"Педагогический, ученический и родительские коллективы выражают искренние соболезнования родителям, детям, внукам, родным и близким", - говорят коллеги из Городищенского лицея.

Все обстоятельства смерти супругов устанавливают полицейские. Больше подробностей обещают сообщить позже.

3 человека угорели в собственном доме на Киевщине. Погибли супруги и их взрослая дочь, еще одна их родственница выжила.