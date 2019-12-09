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понедельник, 09 декабря 2019 18:57

Директора лагеря "Виктория" выпустили из СИЗО

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Директора лагеря &quot;Виктория&quot; выпустили из СИЗО
Директора сгоревшего лагеря "Виктория" в Одессе Петроса Саркисяна выпустили из СИЗО. Фото - Факты

Директор сгоревшего лагеря "Виктория" в Одессе Петрос Саркисян вышел из СИЗО.

Его отпустили под круглосуточный домашний арест с ношением элетронного браслета. Такое решение принял Киевский районный суд 9 декабря, частично удовлетворив ходатайство защиты подозреваемого. Адвокаты настаивали на домашнем аресте в ночное время.

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Саркисян находится за решеткой от 17 сентября 2017 года. Его обвиняют в том, что именно из-за его действий в лагере произошел пожар, в результате которого погибли трое детей. Сам Саркисян свою вину все это время отрицает.

В ходе судебного заседания прокуратура высказалась против освобождения Саркисяна. А мысли пострадавших разделились.

Родители Софии Мазур и Анастасии Кулинич не возражали против изменения меры пресечения. А родители Снежаны Арпентий и представитель выживших потерпевших, - были против освобождения из СИЗО.

Пожар в Одесском детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017-го. Выгорел деревянный корпус №5, где находились 42 воспитанника дома творчества "Луч" и художественный руководитель ансамбля "Адель" Татьяна Егорова. Погибли трое девушек из комнаты №11 на втором этаже. Приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала и ей дали 3 года условно. В отношении руководителя учреждения Петроса Саркисяна продолжаются суды.

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09
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